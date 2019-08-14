"Про перепалку з Хацкевичем запитайте Миколенка, Кадара і Вербіча", – Бойко про конфлікт команди у матчі проти Брюгге

Голкіпер київського Динамо прокоментував напружені розмови окремих гравців команди з вже колишнім наставником.

"Чому Миколенко, Кадар і Вербіч сперечалися з Хацкевичем під час матчу? Напевно, краще запитати в них, а не в мене.

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Я не бачив цього, оскільки на подібні моменти не відволікався і перебував у грі. Напевне, були робочі розмови, якісь підказки. Гра складається з емоцій. Я не знаю, що там було, тому і судити не можу.

Немає позитивного для нас результату, цим все і сказано. Багато говорити по гарячих слідах, хто там помилявся, недоцільно. Ми – живі люди. Нам потрібно зробити розбір гри, зробити аналіз і обговорити все, а тільки потім роздавати якісь більш доцільні коментарі", – розповів Бойко у післяматчевому коментарі FootballHub.

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