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"Про перепалку з Хацкевичем запитайте Миколенка, Кадара і Вербіча", – Бойко про конфлікт команди у матчі проти Брюгге

15:50 7802 Читать на русском
"Про перепалку з Хацкевичем запитайте Миколенка, Кадара і Вербіча", – Бойко про конфлікт команди у матчі проти Брюгге
Денис Бойко / Фото ФК Динамо

Голкіпер київського Динамо прокоментував напружені розмови окремих гравців команди з вже колишнім наставником.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Чому Миколенко, Кадар і Вербіч сперечалися з Хацкевичем під час матчу? Напевно, краще запитати в них, а не в мене.

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Я не бачив цього, оскільки на подібні моменти не відволікався і перебував у грі. Напевне, були робочі розмови, якісь підказки. Гра складається з емоцій. Я не знаю, що там було, тому і судити не можу.

Немає позитивного для нас результату, цим все і сказано. Багато говорити по гарячих слідах, хто там помилявся, недоцільно. Ми – живі люди. Нам потрібно зробити розбір гри, зробити аналіз і обговорити все, а тільки потім роздавати якісь більш доцільні коментарі", – розповів Бойко у післяматчевому коментарі FootballHub.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Брюгге Ліга чемпіонів Денис Бойко Денис Бойко Тамаш Кадар Тамаш Кадар Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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