"О перепалке с Хацкевичем спросите у Миколенко, Кадара и Вербича", – Бойко о конфликте команды в матче против Брюгге

Голкипер киевского Динамо прокомментировал напряженные разговоры отдельных игроков команды с уже бывшим наставником.

"Почему Миколенко, Кадар и Вербич спорили с Хацкевичем во время матча? Наверное, этот вопрос лучше задать им, а не мне.

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Я не видел этого, поскольку на подобные моменты не отвлекался и находился в игре. Наверное, были рабочие разговоры, какие-то подсказки. Игра состоит из эмоций. Я не знаю, что там было, поэтому и судить не могу.

Нет положительного для нас результата, этим все и сказано. Много говорить по горячим следам, кто там ошибался, нецелесообразно. Мы – живые люди. Нам нужно сделать разбор игры, сделать анализ и обсудить все, а только потом раздавать какие-то более целесообразные комментарии", – рассказал Бойко в послематчевом комментарии FootballHub.

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