От звездного трио ждали мгновенной магии. И соперник был надлежащий. Брюгге -– потенциально самый слабый соперник в группе Лиги чемпионов, поэтому смелость Маурисио Почеттино вполне можно понять.

ПСЖ и Атлетико стартовали с ничьих – ассист Соболя и травма Мбаппе испортили праздник Месси и Неймара

Однако ожидаемого результата одержать не удалось, и уже после первого совместногго появления в стартовом составе форвардам пришлось услышать в свой адрес немало критики. Меньше всех досталось Мбаппе. Килиан на старте сезона тянет команду за собой, и вчера успел отличиться ассистом, а затем покинул поле из-за травмы. Его же звездным партнерам досталось от французских СМИ.

"Призрачные", – именно с такой передовицей вышла сегодня L'Equipe, подчеркивая незаметность звезд ПСЖ. Журналисты издания вот так описывают игру Нея и Лео: "Не убедительные в атакующей трети поля, мало вовлечены в прессинг. Не смогли нарушить баланс в матче против Брюгге". Оценки тоже соответствующие – бразилец получил только 4 балла, а у аргентинца на один больше.

Эксперты Le Parisien отмечают, что "коалиция Месси-Неймар-Мбаппе пока не ответила на все вопросы. Впервые играя вместе в нынешнем сезоне, они не блистали. Ни один из них не забил, и мало создал в атаке. В конце концов, MNM до сих пор остается замечательным проектом".

Україна та Італія на межі прірви, Манчестерський фестиваль, непанацейні Мессі й Роналду – огляд 1-го туру Ліги чемпіонів