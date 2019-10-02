Ошеломляющий рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Байер – 3:0

Ювентус легко обыграл леверкузенский Байер в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Нападающий туринцев Криштиану Роналду одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на единоличное первое место по этому показателю, опередив экс-вратаря Реала и Порту Икера Касильяса (101 победа). Третье место в рейтинге занимает бывший игрок Барселоны Хави (91).

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Свой очередной рекорд Роналду отметил забитым голом. Именно португалец сделал счет разгромным конце матча.

После отчетного тура Ювентус набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы D. Байер остается последним, еще не набрав зачетных пунктов.