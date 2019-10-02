Ошеломляющий рекорд Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Байер – 3:0

Лига Европы — 10:07 18
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Лугано – Динамо: киевляне отправились в Швейцарию – в обойме Михайличенко 21 футболист
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Гент: українське тріо, "бліда" столітня історія і тренер-трудяга – представлення суперника Олександрії в Лізі ЄвропиБельгия — 09:13 71
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Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналистИталия — 08:50 703
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Динамо заключило новый долгосрочный контракт с БущаномУкраина — 08:00 148
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Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный МалиновскийЛига чемпионов — 00:55 2926