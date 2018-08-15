Президент ПАОКа Саввіді звинуватив співробітників консульства Росії в пияцтві і вимагає вислати їх з Греції

Президент ПАОКа Іван Саввіді заявив, що буде наполягати на тому, щоб співробітників консульства Росії , які прийшли нетверезі на перший матч 3-го кваліфікаційного Ліги чемпіонів, вислали з Греції.

"Московська команда отримала по заслугах. Вона дуже некрасиво вчинила після першої гри. Вони почали поливати нас брудом.

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Я вимагатиму порушення кримінальної справи стосовно співробітників консульства, які напилися і вирішили, що вони можуть качати права. Я поінформував МЗС Росії. Співробітники російського консульства в Салоніках повинні покинути Грецію.

Уявіть, я зараз підійду до вболівальників Спартакаі покажу середній палець. Що буде? Мені поплескають? Скажуть, молодець?", – цитує Саввіді Sport-express.

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