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Президент УЄФА – про VAR: Це якийсь бардак, але шляху назад немає

13:33 812 Читать на русском
Президент УЄФА – про VAR: Це якийсь бардак, але шляху назад немає
Кімната VAR / фото: ФІФА

Президент УЄФА Александер Чеферін зізнався, що негативно ставиться до системи "Відеоасистент рефері" (VAR).

"Це якийсь бардак. Я вважаю, що не потрібно враховувати офсайд, який становить один-два сантиметри. Ми запропонуємо внести зміни Міжнародній раді футбольних асоціацій, а також самим рефері.

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Зараз у футболі зовсім інший тиск. Якщо ви суддя на полі і 70 або 80 тисяч людей на стадіоні кричать вам, саме ви повинні прийняти вірне рішення за певним епізодом, а не хтось інший в Лондоні, Берліні або в іншому місці.

Я не фанат. Я був дуже скептично налаштований щодо VAR і зараз можу сказати, що результат мене не влаштовує. Але, на жаль, шляху назад немає", – цитує Чеферіна Mirror.

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Теги
Ліга чемпіонів УЄФА Александер Чеферін Відеоасистент арбітра (VAR)
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