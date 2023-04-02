Челси проиграл Астон Вилле со счетом 0:2, хотя создал в разы больше моментов, и опустился на 11 место турнирной таблицы АПЛ. Как следствие, давление на Поттера снова выросло, ведь результаты не соответствуют ожиданиям руководства.

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Менеджеры "синих" уже давно присматриваются к Юлиану Нагельсманну, которого недавно уволили с поста главного тренера Баварии. Его считают будущим наставником, но пока о назначении или начале переговоров речь не идет.

"Давление на Грэма Поттера после игры с Астон Виллой снова растет, но не из-за того, что Нагельсманн доступен, а из-за того, что руководство Челси ожидает других результатов", – резюмирует ситуацию инсайдер Фабрицио Романо в колонке на CaughtOffside.

Напомним, бывший наставник Брайтона не в первый раз оказывается под давлением, ведь не раз его команда демонстрировала не слишком убедительные результаты. Однако руководство все время уверяло, что верит в Поттера, и давало ему шансы на реабилитацию.

Впереди у Челси непростой календарь – дуэли с Ливерпулем и Вулверхэмптоном в АПЛ и первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала (12 апреля). Будет ли Поттер тренировать к тому времени? Этот вопрос остается открытым.

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