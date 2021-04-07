Порту приймає Челсі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Порту – Челсі відбудеться сьогодні, 7 квітня, у Севільї, Іспанія. Стартовий свисток на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан пролунає о 22:00. Дивитися гру наживо можна на телеканалі "Футбол 1", а також на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки). Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Порту – Челсі: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Порту: Марчесін, Манафа, Пепе, Мбемба, Зайду, Отавіо, Груїч, Урібе, Корона, Діаш, Марега

Челсі: Менді, Джеймс, Аспілікуета, Рюдігер, Крістенсен, Чілвел, Жоржінью, Ковачіч, Маунт, Хаверц, Вернер