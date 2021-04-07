Порту принимает Челси в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Порту – Челси состоится сегодня, 7 апреля, в Севилье, Испания. Стартовый свисток на стадионе Рамон Санчес Писхуан прозвучит в 22:00. Смотреть игру вживую можно на телеканале "Футбол 1", а также на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки). Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Порту – Челси: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Порту: Марчесин, Манафа, Пепе, Мбемба, Зайду, Отавиіо, Груич, Урибе, Корона, Диаш, Марега

Челси: Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвел, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Хаверц, Вернер