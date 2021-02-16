"Ліга чемпіонів – унікальний турнір. У ньому за перемогу бореться багато команд. Кожен прагне завоювати трофей, і все залежить від того, наскільки ти сильний у конкретний момент, коли з кимось зустрічаєшся.

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Дуже важливо бути готовими психологічно. Порту відрізняється від нас. У чемпіонаті він грає у більш атакувальний футбол, тоді як в Європі діє обережніше. Ми намагаємося діяти інакше, але інколи і нам доводиться оборонятися", – цитує Пірло офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Порту – Ювентус відбудеться у середу, 17 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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