"Нелегко відреагувати, коли пропускаєш такий гол за хвилину. Гравці втратили впевненість, це вплинуло на їхній подальший виступ. На щастя, в результаті ми завдяки К'єзі забили важливий м'яч і тепер зосередимося на матчі-відповіді.

Порту – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Порту часто так грає в Лізі чемпіонів, але в той же час і ми дозволили їм грати так, як вони хотіли. Треба було швидше рухати м'яч. Порту добре перекривав вільні зони в центрі, і нам доводилося частіше задіювати фланги. Але це нелегко, коли м'яч рухається недостатньо швидко.

Думаю, ми добре підготувалися, проте підхід до справи був не такий, як ми б хотіли. Після раннього голу все стає складніше, особливо коли проти тебе команда, яка добре захищається та мало пропускає", – зазначив Пірло на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Порту завдав несподіваної поразки Ювентусу (2:1). Матч-відповідь запланований на 9 березня, початок о 22:00.

Ювентус сенсаційно програв Порту – Пірло за крок від фіаско в Лізі чемпіонів