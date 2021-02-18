"Нелегко отреагировать, когда пропускаешь такой гол за минуту. Игроки потеряли уверенность, это повлияло на их дальнейшее выступление. К счастью, в результате мы благодаря Кьезе забили важный мяч и теперь сосредоточимся на ответном матче.

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Порту часто так играет в Лиге чемпионов, но в то же время и мы позволили им играть так, как они хотели. Надо было быстрее двигать мяч. Порту хорошо перекрывал свободные зоны в центре, и нам приходилось чаще задействовать фланги. Но это нелегко, когда мяч движется недостаточно быстро.

Думаю, мы хорошо подготовились, однако подход к делу был не такой, как мы бы хотели. После раннего гола все становится сложнее, особенно когда против тебя команда, которая хорошо защищается и мало пропускает", – отметил Пирло на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Порту нанес неожиданное поражение Ювентусу (2:1). Ответный матч запланирован на 9 марта, начало в 22:00.

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