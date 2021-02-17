Порту – Ювентус – відео голів
23:10 - Читать на русском
Порту приймає Ювентус у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Порту – Ювентус.
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Ювентус провалив старт зустрічі, вже на другій хвилині гравці Порту святкували взяття воріт.
Порту – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У простій ситуації захисник та голкіпер туринців непорозумілись, чим скористався форвард господарів Мехді Таремі та розстріляв ворота гостей.
Гол Таремі:
Гол Марега:
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