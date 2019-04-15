Порту – Ліверпуль: матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде обслуговувати бригада арбітрів із Нідерландів

Ліга чемпіонів — 15 квіт 149
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Зінченко пропустив тренування Манчестер Сіті – українець ризикує не зіграти з Тоттенхемом в Лізі чемпіонів
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Леганес – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу ПрімериІспанія — 15 квіт 311
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"Ця команда має перспективу", – Соль сподівається, що Хацкевич залишиться у ДинамоУкраїна — 15 квіт 916
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Бейбі-Барса, гола дупа для Ювентуса, диявольські пенальті та "Ліга сміху": підсумки євровікендуСвіт — 15 квіт 1709
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"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"Україна — 15 квіт 6138