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Порту – Ліверпуль: матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде обслуговувати бригада арбітрів із Нідерландів

15 квітня 22:12 115 Читать на русском
Порту – Ліверпуль: матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде обслуговувати бригада арбітрів із Нідерландів
Денні Маккелі / фото із соцмереж

УЄФА визначив арбітра повторного чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між Порту та Ліверпулем.

 

Матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Денні Маккелі. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

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Допоможуть нідерландцю його співвітчизники Маріо Дікс і Хессел Стеєгстра. Роль четвертого рефері виконає грек Тасос Сідіропулос. Натомість із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть ще два нідерландці – Пол ван Букел та Камфус Йохем.

Відзначимо, що повторний поєдинок між Порту та Ліверпулем відбудеться у середу, 17 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч завершився перемогою англійського гранда (2:0).

Теги
Ліга чемпіонів Порту - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Порту Порту Арбітри
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