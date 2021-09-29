Ліверпуль знищив Порту на виїзді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів Порту – Ліверпуль на "Футбол 24".

Ліверпуль вийшов вперед на 18 хвилині – Салах вдало зіграв на добиванні. А перед перервою незрозумілі дії воротаря та оборонців після навісу Мілнера дозволили Мане м'яч у ворота. У другому таймі Салах зробив перевагу розгромною, а після голу престижу Таремі дубль до свого активу записав Фірміно.

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Таким чином, Ліверпуль очолив групу B, набравши 6 очок, а Порту з 1 пунктом залишився на третьому місці.