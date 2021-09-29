Порту – Ліверпуль – 1:5 – відео голів та огляд матчу
11:53 - Читать на русском
Ліверпуль знищив Порту на виїзді у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів Порту – Ліверпуль на "Футбол 24".
завершено
Мохамед Салах 18’
Садьйо Мане 45’
Мохамед Салах 60’
Роберто Фірміно 78’
Роберто Фірміно 83’
18’ Мохамед Салах
45’ Садьйо Мане
60’ Мохамед Салах
78’ Роберто Фірміно
83’ Роберто Фірміно
Ліверпуль вийшов вперед на 18 хвилині – Салах вдало зіграв на добиванні. А перед перервою незрозумілі дії воротаря та оборонців після навісу Мілнера дозволили Мане м'яч у ворота. У другому таймі Салах зробив перевагу розгромною, а після голу престижу Таремі дубль до свого активу записав Фірміно.
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Таким чином, Ліверпуль очолив групу B, набравши 6 очок, а Порту з 1 пунктом залишився на третьому місці.
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