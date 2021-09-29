Ливерпуль уничтожил Порту на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов Порту – Ливерпуль на "Футбол 24".

Ливерпуль вышел вперед на 18 минуте – Салах удачно сыграл на добивании. А перед перерывом непонятные действия вратаря и защитников после навеса Милнера позволили Мане мяч в ворота. Во втором тайме Салах сделал преимущество разгромным, а после гола престижа Тареми дубль в свой актив записал Фирмино.

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Таким образом, Ливерпуль возглавил группу B, набрав 6 очков, а Порту с 1 пунктом остался на третьем месте.