Порту – Ливерпуль – 1:5 – видео голов и обзор матча
11:53 - Читати українською
Ливерпуль уничтожил Порту на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов Порту – Ливерпуль на "Футбол 24".
завершено
Мохамед Салах 18’
Садио Мане 45’
Мохамед Салах 60’
Роберто Фирмино 78’
Роберто Фирмино 83’
18’ Мохамед Салах
45’ Садио Мане
60’ Мохамед Салах
78’ Роберто Фирмино
83’ Роберто Фирмино
Ливерпуль вышел вперед на 18 минуте – Салах удачно сыграл на добивании. А перед перерывом непонятные действия вратаря и защитников после навеса Милнера позволили Мане мяч в ворота. Во втором тайме Салах сделал преимущество разгромным, а после гола престижа Тареми дубль в свой актив записал Фирмино.
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Таким образом, Ливерпуль возглавил группу B, набрав 6 очков, а Порту с 1 пунктом остался на третьем месте.
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