Протистояння між Порту й Інтером – не найбільш гучна вивіска для плей-офф Ліги чемпіонів. М'яко кажучи. У випадку з "драконами" ситуація ще й ускладнюється їхнім оборонним малюнком гри. Тим не менш, подібні поєдинки мають властивість дивувати нечисленних фанів, яким все ж закортіло подивитись футбольний андеркард.

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Перший матч між цими колективами став саме таким. Сімоне Індзагі та Сержіу Консейсау не стали приділяти увагу зайвим перестраховкам – не в останню чергу так сталося через кадрові проблеми португальців (не було ким радикально підсилитись). Інтер намагався перевантажувати оборону суперника, вибудовуючи п'ятірку на чужій третині (2 нападники, 2 фулбеки + Барелла), а іноді до комбінацій підключали й опорника Брозовіча.

Порту не став адаптовуватись під такий футбол "нерадзуррі". Як наслідок, Інтер регулярно отримував більшість на флангах чи у штрафному. Платою став ризик отримати контрвипад. "Зміям" не вистачає балансу в перехідних фазах – і саме у цю вразливість намагались бити "дракони". У підсумку, вболівальники на Джузеппе Меацца отримали доволі динамічний матч з атаками в обидва боки та дуже гострими епізодами.

Обидва колективи йшли на рівних за показником очікуваних голів, однак Інтер сподобався трішечки більше. Підопічні Сімоне Індзагі мали хоч і банальні, але постійні джерела створення моментів (переведення на дальній край атаки + кроси), а от Порту загострював лишень час від часу, працюючи від контратак. Мінімальна перевага "нерадзуррі" в організації вилилась у мінімальну перемогу, здобуту після подачі на Лукаку на 86-й хвилині.

Перший матч показав, що Інтер дещо сильніший, але португальці зберігають серйозні шанси на прохід у чвертьфінал. Після останніх виступів міланців у Серії А букмекери мали б підвищити коефіцієнти на прохід команди Сімоне Індзагі. "Змії" програли два поєдинки з трьох – і кому! Віце-чемпіона Італії розбили Болонья та Спеція. Тут навіть тактичного аналізу не потрібно, щоб зрозуміти серйозність проблеми.

Порту, своєю чергою, здобув дві перемоги, забивши у кожному матчі по три голи – от тільки їм і забивали кожного разу. Ешторіл, який бореться за виживання, відзначився у воротах "драконів" аж два рази. Ще одна зустріч завершилась поразкою підопічних Сержіу Консейсау (від Жіл Вісенте, 1:2), однак там вони отримали дві червоних картки до 52-ї хвилини й забили скасований гол. Хоча це й не виправдання.

Кадрова ситуація

Травмовані: Еуштакіо, Маріо (під питанням), Еванілсон (усі – Порту)

Дискваліфіковані: Отавіу (Порту)

Орієнтовні склади на матч Порту – Інтер

Порту: Кошта – Маріо, Пепе, Маркано, Санусі – Груїч, Урібе – Франко, Пепе Акіну, Галену – Таремі

Інтер: Онана – Шкріняр, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лукаку, Мартінес

Прогноз "Футбол 24" – прохід Інтера

Ми утримаємось від прогнозу на конкретний рахунок. Навіть букмекери точно не розуміють, хто є фаворитом, виставивши майже рівні коефіцієнти. Перший матч показав, що Порту не може переграти Інтер у позиційному футболі, зате може порвати на контратаках – наступні ж поєдинки продемонстрували нестабільність обох колективів.

Враховуючи кадрові проблеми "драконів", ми віддамо невеличку перевагу міланцям. Вони володітимуть ініціативою й зможуть підсилювати гру по ходу зустрічі. Це не гарантія прориву в чвертьфінал, але трішечки більше шансів має Інтер.

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