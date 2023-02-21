"Ми знаємо, наскільки важливі ці матчі 1/8 фіналу. Мої гравці завжди показували мені велику готовність, і ми вже отримали велике задоволення. У завтрашній грі нам знадобиться, крім серця, голова. Ось де різниця. Труднощі будуть, і нам доведеться їх долати разом. Потрібно багато командної роботи.

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Сержіу Консейсау? Я знову побачу його з великим задоволенням, він був чудовим товаришем по команді, з яким я розділяв перемоги. Він чудовий тренер, він робить чудові речі. Його футбол фізичний і технічний. Порту дуже сильний і здобув десять перемог поспіль. У нього є якісні гравці. Їм завжди або майже завжди вдається пробитися до плей-офф. Ми дуже їх поважаємо", – цитує Індзагі Calciomercato.

Нагадаємо, що перша зустріч між Інтером і Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 22 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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