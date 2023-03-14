Противостояние между Порту и Интером – не самая громкая вывеска для плей-офф Лиги чемпионов. Мягко говоря. В случае с "драконами" ситуация еще и усугубляется их оборонительным рисунком игры. Тем не менее, подобные поединки имеют свойство удивлять немногочисленных фанов, которым все же захотелось посмотреть футбольный андеркард.

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Первый матч между этими коллективами стал именно таким. Симоне Индзаги и Сержиу Консейсау не стали уделять внимание лишним перестраховкам – не в последнюю очередь так произошло из-за кадровых проблем португальцев (не было кем радикально усилиться). Интер пытался перегружать оборону соперника, выстраивая пятерку на чужой трети (2 нападающих, 2 фулбека + Барелла), а иногда к комбинациям подключали и опорника Брозовича.

Порту не стал адаптироваться под такой футбол "нерадзурри". Как следствие, Интер регулярно получал большинство на флангах или в штрафной. Платой стал риск получить контрвыпад. "Змеям" не хватает баланса в переходных фазах – и именно в эту уязвимость пытались бить "драконы". В итоге, болельщики на Джузеппе Меацца получили довольно динамичный матч с атаками в обе стороны и очень острыми эпизодами.

Оба коллектива шли на равных по показателю ожидаемых голов, однако Интер понравился немножечко больше. Подопечные Симоне Индзаги имели хоть и банальный, но постоянный источник создания моментов (перевод на дальний край атаки + кроссы), а вот Порту обострял только время от времени, работая от контратак. Минимальное преимущество "нерадзурри" в организации вылилось в минимальную победу, добытую после подачи на Лукаку на 86-й минуте.

Первый матч показал, что Интер немного сильнее, но португальцы имеют серьезные шансы на проход в четвертьфинал. После последних выступлений миланцев в Серии А букмекеры должны были бы повысить коэффициенты на проход команды Симоне Индзаги. "Змеи" проиграли два поединка из трех – и кому! Вице-чемпиона Италии разбили Болонья и Специя. Здесь даже тактического анализа не нужно, чтобы понять серьезность проблемы.

Порту, в свою очередь, одержал две победы, забив в каждом матче по три гола – вот только им и забивали каждый раз. Эшторил, который борется за выживание, отличился в воротах "драконов" аж два раза. Еще одна встреча завершилась поражением подопечных Сержиу Консейсау (от Жил Висенте, 1:2), однако там они получили две красные карточки до 52-й минуты и забили отмененный гол. Хотя это и не оправдание.

Кадровая ситуация

Травмированы: Эуштакио, Марио (под вопросом), Эванилсон (все – Порту)

Дисквалифицированы: Отавиу (Порту)

Ориентировочные составы на матч Порту – Интер

Порту: Кошта – Марио, Пепе, Маркано, Сануси – Груич, Урибе – Франко, Пепе Акину, Галену – Тареми

Интер: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лукаку, Мартинес

Прогноз "Футбол 24" – проход Интера

Мы воздержимся от прогноза на конкретный счет. Даже букмекеры точно не понимают, кто является фаворитом, выставив почти равные коэффициенты. Первый матч показал, что Порту не может переиграть Интер в позиционном футболе, зато может порвать на контратаках – следующие же поединки продемонстрировали нестабильность обоих коллективов.

Учитывая кадровые проблемы "драконов", мы отдадим небольшое преимущество миланцам. Они будут владеть инициативой и смогут усиливать игру по ходу встречи. Это не гарантия прорыва в четвертьфинал, но немного больше шансов имеет Интер.

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