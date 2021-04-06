"Це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Треба провести чотири тайми і весь час зберігати концентрацію, пам'ятати про наші сильні сторони, про те, які моделі в атаці ми хочемо бачити після перерви на матчі збірних і після нашої поразки в суботу.

Тухель підтвердив сутичку між Кепою та Рюдігером на тренуванні – тренер не каратиме забіяк

Дуже радий, що сьогодні тренувалися всі. Тому нам потрібно буде прийняти низку важливих рішень. Впевнений, всі будуть готові до матчу.

Є відчуття, що ми можемо перемогти Порту, ​​але буде важкий матч. Це команда з величезним досвідом в Лізі чемпіонів, багаторічний чемпіон Португалії. Це створює певну психологічну стійкість. Але ми досить сильні і впевнені в собі, щоб пройти цей раунд", – цитує Тухеля сайт УЄФА.

Нагадаємо, у попередньому раунді турніру португальці сенсаційно вибили Ювентус, а лондонці пройшли Атлетіко.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду