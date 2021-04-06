"Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Надо провести четыре тайма и все время сохранять концентрацию, помнить о наших сильных сторонах, о том, какие модели в атаке мы хотим видеть после перерыва на матчи сборных и после нашего поражения в субботу.

Тухель подтвердил стычку между Кепой и Рюдигером на тренировке – тренер не будет наказывать драчунов

Очень рад, что сегодня тренировались все. Поэтому нам нужно будет принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.

Есть ощущение, что мы можем победить Порту, но будет тяжелый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создает определенную психологическую устойчивость. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд", – цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Напомним, в предыдущем раунде турнира португальцы сенсационно выбили Ювентус, а лондонцы прошли Атлетико.

Ліверпуль і Ювентус прощаються з титулом, провал Атлетіко, ПСЖ та Челсі, расизм в Іспанії, шедевр у Римі – огляд вікенду