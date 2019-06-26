Предыдущий раунд квалификации ЛЧ: Санта-Колома и Фероникели проходят в финал благодаря минимальным победам

Состоялись первые матчи розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2019/20.

Лига чемпионов 2019/20, предварительный раунд, 1/2 финала

Тре Пенне (Сан-Марино) – Санта-Колома (Андорра) – 0:1

Гол: Камочу, 76

Фероникели (Косово) – Линкольн (Гибралтар) – 1:0

Гол: Готи, 3

Традиционно на этой стадии боролись клубы из самых слабых чемпионатов Европы.

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Оба поединка за выход в финал имели похожий сценарий. Сначала Санта-Колома дожала Тре Пенне за 15 минут до конца встречи. Форвард Хавьер Камочу после отскока добил мяч в пустые ворота команды из Сан-Марино.

Позже минимальную победу одержал и Фероникели, который имел незначительное преимущество над Линкольном в виде домашних трибун (обе игры проводили в Косово). Правда, здесь все решилось в дебюте. Готи точным ударом в ближний угол завершил стремительную атаку "зелено-белых" уже на 3 минуте.

Финальный матч между Фероникели и Санта-Коломой состоится 28 июня.