Тоттенхем – Ліверпуль: Кейн вирушить на фінал Ліги чемпіонів разом із командою

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн готується до того, щоб взяти участь у фінальному матчі Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

Харрі Кейн полетить разом із Тоттенхемом в Мадрид на фінал Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, повідомляє Daily Mail.

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Очікується, що головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно прийме рішення щодо участі Кейна в фіналі впродовж тижня.

Нагадаємо, форвард пошкодив щиколотку в першій зустрічі чвертьфіналу ЛЧ проти Манчестер Сіті 9 квітня. Тепер Кейн має намір вирушити з командою в Мадрид і сподівається вийти на поле Ванда Метрополітано у фінальному матчі, який відбудеться в суботу, 1 червня.

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