Почеттіно зізнався про свою сентиментальність – фахівець ридатиме тиждень, якщо Тоттенхем переможе в Лізі чемпіонів

Тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно відкрив приховані риси свого характеру напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

"Моя мама каже, що я плачу, коли радію і коли сумую. Мама просить мене перестати це робити.

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Іноді я їду на машині додому і слухаю музику, яка повертає мене в якийсь момент життя. Дорога з тренувальної бази займає близько 20 хвилин. Можу почати плакати, коли вже під'їжджаю до будинку. Дружина бачить це і питає: "Що трапилося?". Я відповідаю: "Музика нагадала мені момент з життя, який трапився 30 років тому в Аргентині". На це вона може сказати: "Ти божевільний".

Фільми? Так, я часто плачу. Якщо ми виграємо Лігу чемпіонів, я, ймовірно, буду плакати цілий тиждень", – наводить слова Почеттіно Mirror.

Нагадаємо, Почеттіно не стримував сліз після перемоги Тоттенхема над Аяксом у півфіналі Ліги чемпіонів.

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