"У першому таймі нам довелося несолодко. У нас були проблеми з першим пасом. Це був серйозний психологічний іспит, адже перед цією грою люди багато говорили про минуле. У другому таймі ми були вже зовсім іншою командою.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми занадто багато думали в першому таймі. Це очевидно. Ми занадто багато думали про вихід в наступний раунд, і я сказав про це гравцям в перерві. Я попросив їх грати. Звичайно, я не був задоволений і відкрито сказав гравцям про це. У другому таймі ми були вже конкурентоспроможні. Головне, що пройшли далі. Ми повинні позбутися поганих думок і думати позитивно", – цитує Почеттіно прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ пройшов у чвертьфінал, здолавши Барселону за сумою двох матчів з рахунком 5:2. Весною 2017 року ці ж команди розіграли протистояння, яке стало легендарним. Вдома парижани святкували перемогу у чотири "сухих" м'ячі, але на Камп Ноу каталонці здійснили неймовірний камбек – перемога 6:1.

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