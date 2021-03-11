"В первом тайме нам пришлось несладко. У нас были проблемы с первым пасом. Это был серьезный психологический экзамен, ведь перед этой игрой люди много говорили о прошлом. Во втором тайме мы были уже совсем другой командой.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы слишком много думали в первом тайме. Это очевидно. Мы слишком много думали о выходе в следующий раунд, и я сказал об этом игрокам в перерыве. Я попросил их играть. Конечно, я не был доволен и открыто сказал игрокам об этом. Во втором тайме мы были уже конкурентоспособны. Главное, что прошли дальше. Мы должны избавиться от дурных мыслей и думать позитивно", – цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, ПСЖ прошел в четвертьфинал, одолев Барселону по сумме двух матчей со счетом 5:2. Весной 2017 года эти же команды разыграли противостояние, которое стало легендарным. Дома парижане праздновали победу в четыре "сухих" мяча, но на Камп Ноу каталонцы провели невероятный камбэк – победа 6:1.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти