Куман пояснив, чому обрання Лапорти на посаду президента Барселони допоможе втримати Мессі
Головний тренер Барселони Рональд Куман поділився думками щодо обрання Жоана Лапорти новим президентом клубу.
"Чи збільшились шанси втримати Мессі у Барселоні після приходу Лапорти? Я не знаю щодо цього, але новий президент має минуле з Лео, і це позитивно. Я не знаю, чи зміниться рішення Лео залишитись, бо це вирішувати йому, але я сподіваюся, що він залишиться. Лапорта виграв з великим відривом, члени правління проголосували, і для клубу добре мати такого президента, як він, аби покращити ситуацію в майбутньому.
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Чи буде він хорошим президентом? Я його знаю. У минулому ми зустрічались кілька разів. І я добре знаю Райкарда. Я знаю, що Лапорта є тим президентом, який надає впевненість гравцям і дуже добре допомагає футболістам та тренерам. Але все залежить від результатів. Він розпочав добре, сказав нам кілька слів, і в нас було гарне відчуття. Тепер ми маємо продовжувати те, що розпочали, і настав час показати, що ми на правильному шляху", – наводить слова Кумана AS.
Зазначимо, що Лапорта переміг на виборах президента Барселони. Жоан вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Лапорти було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.
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