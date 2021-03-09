"Чи збільшились шанси втримати Мессі у Барселоні після приходу Лапорти? Я не знаю щодо цього, але новий президент має минуле з Лео, і це позитивно. Я не знаю, чи зміниться рішення Лео залишитись, бо це вирішувати йому, але я сподіваюся, що він залишиться. Лапорта виграв з великим відривом, члени правління проголосували, і для клубу добре мати такого президента, як він, аби покращити ситуацію в майбутньому.

Лапорта визначився з пріоритетними трансферами Барселони після перемоги на виборах президента

Чи буде він хорошим президентом? Я його знаю. У минулому ми зустрічались кілька разів. І я добре знаю Райкарда. Я знаю, що Лапорта є тим президентом, який надає впевненість гравцям і дуже добре допомагає футболістам та тренерам. Але все залежить від результатів. Він розпочав добре, сказав нам кілька слів, і в нас було гарне відчуття. Тепер ми маємо продовжувати те, що розпочали, і настав час показати, що ми на правильному шляху", – наводить слова Кумана AS.

Зазначимо, що Лапорта переміг на виборах президента Барселони. Жоан вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Лапорти було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.

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