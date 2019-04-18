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Почеттіно: Футболісти Тоттенхема – справжні герої

10:20 330 Читать на русском
Почеттіно: Футболісти Тоттенхема – справжні герої
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (3:4).

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Це було неймовірно, особливо кінцівка. Я такий щасливий і гордий. Мої гравці – справжні герої. Я неймовірно щасливий за них і за наших уболівальників.

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За одну мить в твоїй голові роїться безліч думок, відчуваєш величезне розчарування, але потім все змінює одне рішення. Ось чому ми любимо футбол. Тоттенхем продемонстрував свій характер і силу волі.

Це було просто неймовірно – грати у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті і перемогти. Обидва матчі були дуже напруженими. Обидва були рівними. Забити три голи на полі "містян" нелегко.

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Футбол непередбачуваний. З урахуванням манери гри Аякса можу припустити, що це буде відкрита гра, дуже атакувальна, дуже захоплююча. Це буде два фантастичних матчі", – цитує Почеттіно BBC.

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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