Почеттіно: Футболісти Тоттенхема – справжні герої

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (3:4).

"Це було неймовірно, особливо кінцівка. Я такий щасливий і гордий. Мої гравці – справжні герої. Я неймовірно щасливий за них і за наших уболівальників.

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За одну мить в твоїй голові роїться безліч думок, відчуваєш величезне розчарування, але потім все змінює одне рішення. Ось чому ми любимо футбол. Тоттенхем продемонстрував свій характер і силу волі.

Це було просто неймовірно – грати у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті і перемогти. Обидва матчі були дуже напруженими. Обидва були рівними. Забити три голи на полі "містян" нелегко.

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Футбол непередбачуваний. З урахуванням манери гри Аякса можу припустити, що це буде відкрита гра, дуже атакувальна, дуже захоплююча. Це буде два фантастичних матчі", – цитує Почеттіно BBC.