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Реал – Атлетіко: арбітр фіналу Ліги чемпіонів-2016 зізнався, що несправедливо зарахував гол Рамоса

11:30 590 Читать на русском
Реал – Атлетіко: арбітр фіналу Ліги чемпіонів-2016 зізнався, що несправедливо зарахував гол Рамоса
Марк Клаттенбург і Серхіо Рамос / Shaun Botterill

Марк Клаттенбург – арбітр фіналу Ліги чемпіонів 2016 року – розповів про найважчі моменти поєдинку між мадридськими Реалом та Атлетіко.

15’ Серхіо Рамос
 
Яннік Феррейра Карраско 79’
15’ Серхіо Рамос
79’ Яннік Феррейра Карраско

"У цьому фіналі Реал у першому таймі відкрив рахунок, але гол був забитий із офсайду. Ми зрозуміли в перерві. Це була важка ситуація, і мій помічник зазнав невдачі", – цитує Клаттенбурга Daily Mail.

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Ця помилка спровокувала за собою ще одну. Рефері спробував реабілітуватися на початку другої половини, призначивши пенальті за фол Пепе проти Фернандо Торреса: "Пепе сфолив на Торресі. Він був розлючений і сказав мені: "Це аж ніяк не порушення, Марку". А я відповів: "Ваш гол теж не можна було зараховувати". Я знав, що якщо скажу йому це, він прийме ситуацію".

До слова, Антуан Грізманн не зумів реалізувати той пенальті. Рахунок пізніше зрівняв Карраско, а доля титулу вирішувалася у післяматчевій серії, де успішнішими були гравці Реала.

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