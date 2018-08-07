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Півзахисник Славії Сікора: Ми добре вивчили Динамо, і знаємо, як грати проти цієї команди

09:29 124 Читать на русском
Півзахисник Славії Сікора: Ми добре вивчили Динамо, і знаємо, як грати проти цієї команди
Ян Сікора / фото ФК Славія

Півзахисник Славії Ян Сікора поділився думками напередодні матчу кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Я не буду розповідати, що ми знаємо про суперника. Проте ми знаємо, як досягти необхідного результату. Зазначу що, ми переглянули чимало відеоматеріалу про Динамо, добре вивчили суперника, і у нас є ідеї, як потрібно зіграти проти цієї команди.

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Фаворит нашої пари? Складно зараз сказати. Динамо більш досвідчене. Ми це розуміємо і враховуємо при підготовці до майбутніх поєдинків. Проте ми не боїмося Динамо.

Знаємо, що кияни в цьому сезоні ще жодного разу не пропустили. Але це нітрохи не тисне на нас. Постараємося стати першою командою, яка вперше заб'є у ворота Динамо в цьому сезоні" – цитує Сікору прес-служба Славії.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться завтра о 20:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
9
год
:
12
хв
Динамо
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Славія Прага - Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Ян Сікора Ян Сікора
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