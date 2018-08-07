Полузащитник Славии Сикора: Мы хорошо изучили Динамо, и знаем, как играть против этой команды

Полузащитник Славии Ян Сикора поделился мыслями накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

"Я не буду рассказывать, что мы знаем о супернике. Но мы знаем, как достичь необходимого результата. Отмечу, мы пересмотрели немало видеоматериала о Динамо, хорошо изучили соперника, и у нас есть идеи, как нужно сыграть против этой команды.

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Фаворит нашей пары? Сложно сейчас сказать. У Динамо больше опыта. Мы это понимаем и учитываем при подготовке к предстоящим поединкам. Однако мы не боимся Динамо.

Знаем, что киевляне в этом сезоне еще ни разу не пропустили. Но это никоим образом не давит на нас. Постараемся стать первой командой, которая впервые забьет в ворота киевлян в этом сезоне", – цитирует Сикору пресс-служба Славии.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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