toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Полузащитник Славии Сикора: Мы хорошо изучили Динамо, и знаем, как играть против этой команды

09:29 29 Читати українською
Полузащитник Славии Сикора: Мы хорошо изучили Динамо, и знаем, как играть против этой команды
Ян Сикора / фото ФК Славия

Полузащитник Славии Ян Сикора поделился мыслями накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

"Я не буду рассказывать, что мы знаем о супернике. Но мы знаем, как достичь необходимого результата. Отмечу, мы пересмотрели немало видеоматериала о Динамо, хорошо изучили соперника, и у нас есть идеи, как нужно сыграть против этой команды.

Тренер Славии выделил 2-х игроков Динамо и успехи киевлян в еврокубках за последние 10 лет

Фаворит нашей пары? Сложно сейчас сказать. У Динамо больше опыта. Мы это понимаем и учитываем при подготовке к предстоящим поединкам. Однако мы не боимся Динамо.

Знаем, что киевляне в этом сезоне еще ни разу не пропустили. Но это никоим образом не давит на нас. Постараемся стать первой командой, которая впервые забьет в ворота киевлян в этом сезоне", – цитирует Сикору пресс-служба Славии.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Хацкевич: Славия исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные игроки

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
10
час
:
14
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Славия Прага - Динамо Киев Лига чемпионов Славия Прага Славия Прага Ян Сикора Ян Сикора
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
14
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук