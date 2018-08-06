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Тренер Славії виділив 2-х гравців Динамо і успіхи киян в єврокубках за останні 10 років

22:59 279 Читать на русском
Тренер Славії виділив 2-х гравців Динамо і успіхи киян в єврокубках за останні 10 років
Їндржих Трпішовскі / Фото: ФК Славія

Головний тренер празької Славії Їндржих Трпішовскі поділився очікуваннями на домашній матч кваліфікації Ліги чемпінів проти київського Динамо, який відбудеться завтра, 7 серпня.

"Динамо – хороша команда, вони обіграли Вікторію Пльзень під час підготовки та перемогли у 4 поєдинках сезону, двічі обіграли Шахтар.

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Динамо має особливий стиль, але я б не хотів порівнювати їхню гру та нашу, адже ми показуємо різний футбол. Який з них кращий – буде видно на полі.

Динамо – фаворит протистояння, вони 10 років були у груповому етапі єврокубків, 7 разів виходили у весняний етап європейських турнірів. Проте завтра ми не хочемо боятися, а хочемо грати у свій футбол.

Хотів би відзначити гру Циганкова та Вербіча, це дуже продуктивні футболісти, хоча кожен гравець Динамо має сильні якості", – цитує спеціаліста офіційний сайт Славії.

Матч кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Славія – Динамо розпочнеться завтра о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

"

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
21
год
:
12
хв
Динамо
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