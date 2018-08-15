Піваріч: Для мене велике задоволення грати за Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Я дуже щасливий, що повернувся в команду, для мене велике задоволення знову грати за Динамо в цьому матчі.

Динамо – Славія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Радий, що ми пройшли далі, тепер чекаємо наступних ігор і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів. Чехи багато фолили і в Празі, і в Києві, грали жорстко, але це футбол, головне, що ми досягли результату.

Після гри тренер подякував за перемогу, рухаємося далі, адже через три дні у нас гра в чемпіонаті України з Олександрією, тож потрібно серйозно налаштовуватися. Хто фаворит у парі Аякс – Стандарт? Думаю, що Аякс", – цитує Піваріча прес-служба "біло-синіх".

До слова, у раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з Аяксом.

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