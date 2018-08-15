Пиварич: Для меня большое удовольствие играть за Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Я очень счастлив, что вернулся в команду, для меня большое удовольствие снова играть за Динамо в этом матче.

Динамо – Славия – 2:0 – видео голов и обзор матча

Рад, что мы прошли дальше, теперь ждем следующих игр и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Чехи много фолили и в Праге, и в Киеве, играли жестко, но это футбол, главное, что мы добились результата.

После игры тренер поблагодарил за победу, двигаемся дальше, ведь через три дня у нас игра в чемпионате Украины с Александрией, поэтому нужно серьезно настраиваться. Кто фаворит в паре Аякс – Стандарт? Думаю, что Аякс", – цитирует Пиварича пресс-служба "бело-синих".

К слову, в раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо встретится с Аяксом.

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