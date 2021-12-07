"На кого з тренерів я хотів би рівнятися? Розумієте, є багато хороших тренерів, світових зірок. Називати якусь людину окремо я не хочу. Зараз мені президент УАФ пообіцяв, що допоможе, щоб я поїхав кудись. Мені подобається робота Джан П'єро Гасперіні в Аталанті. Там, де Руслан Маліновський.

Якщо мені вдасться домовитися з Гасперіні, що він мене прийме, то я поїду на 3-4 дні. Він сказав числа, приблизно кінець січня – початок лютого, там буде перерва.

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Це такі, найближчі плани. Що хочу побачити? Просто поговорити, це новий рівень для мене, потрібно поїхати, подивитися, поспілкуватися, подивитися тренувальні заняття, тенденції футболу. Може, поїду в Англію ще, мені в цьому питанні Авраам Кампомар (асистент Петракова у збірній України – прим.) допомагає. Може, до Марсело Б'єлси заїду в Лідс Юнайтед, якщо мене приймуть. Там спортивний директор іспанець.

Може, якщо буду поблизу Манчестера, зателефоную Зінченку, заїду до Гвардіоли в Манчестер Сіті, якщо він погодиться, щоб я кілька днів побув. Хочу просто поспілкуватися, подивитися заняття. Треба спілкуватися з людьми і йти вперед", – розповів Петраков в інтерв'ю Профутбол Digital.

Нагадаємо, після виходу збірної України в плей-офф відбору ЧС-2022 Олександр Васильович став головним тренером на повноцінній основі, підписавши контракт до завершення Мундіаля в Катарі.

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