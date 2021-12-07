Поєдинок у Києві між Шахтарем і Шерифом вже не мав турнірного значення, адже "гірники" не змогли б піднятись з четвертого місця – підопічні Юрія Вернидуба випереджали донеччан на п'ять очок, закріпивши за собою третю позицію в групі. Втім, зустріч була важлива в плані престижу, рейтингів і фінансів (за перемогу УЄФА дає 2,8 млн євро). Підопічні Роберто Де Дзербі у п'яти попередніх турах не виграли жодного разу, тож команді дуже хотілося грюкнути дверима.

Шахтар – Шериф – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Попри це бажання, тренерський штаб "помаранчево-чорних" наважився виставити експериментальний склад. Місце в основі отримали Бондар, Корнієнко, Бондаренко та Судаков, а от Матвієнко несподівано залишився у запасі. На початку першого тайму Де Дзербі експресивно пояснював щось Миколі, але той, схоже, не дуже слухав тренера.

Шахтар домінував протягом всього першого тайму, володіючи м'ячем протягом 72% ігрового часу й нічого не дозволяючи футболістам Шерифа. Щонайголовніше, контроль над грою поєднувався із регулярним створенням моментів. Так, вже на 5-й хвилині господарі могли відкрити рахунок внаслідок подачі з кутового (Бондар замкнув, над поперечкою), на 7-й Соломон з краю штрафного закрутив м'яч над дальньою дев'яткою, а на 15-й Соломон запустив Марлоса на побачення з голкіпером – втім, Анатасіадіас встиг скоротити дистанцію. Вінгер "гірників" замість удару змушений був віддати поперечний пас, який вибили захисники.

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Найкращі моменти в цей період зустрічі пройшли саме за участі Соломона. На 18-й хвилині він викотив передачу на лінію карного майданчика, а Бондаренко звідти вистрілив повз ліву стійку. На 24-й же Манор увійшов на лівий фланг штрафного, розхитав опонента й закрутив сферу в правий верхній кут – хрестовина врятувала Шериф! Здавалося, що Шахтар ось-ось дотисне тираспольців.

Втім, домінування "гірників" плавно перетворилося у ватокат. Донеччани розкатували м'яч на чужій половині поля, але позиційні атаки не отримували логічного завершення. Підопічні Юрія Вернидуба на тлі такого Шахтаря почали діяти сміливіше, ледь не відкривши рахунок на 32-й хвилині внаслідок прориву Бруну лівим флангом та передачі на лінію штрафного. Крістіано звідти вистрілив у ближню дев'ятку – над поперечкою! На 34-й же гості провели ще одну перспективну атаку. У її фіналі з лівого кута карного майданчика пробив Себастьян Тілль. Вийшло зависоко.

Донеччани нічим цікавим не відповіли. Ближче до завершення першого тайму здалося, що команди відправляться відпочивати без забитих голів, однак саме в цю мить Шахтар вийшов вперед! Гол організував Кривцов, який на 42-й хвилині пройшов уперед і виконав шикарний "черпачок" у карний майданчик. Фернандо прийняв його й другим дотиком пробив у правий нижній кут – 1:0!

Ще через три хвилини Додо міг подвоїти перевагу "гірників", отримавши схоже закидання від Судакова, але після його пострілу метрів з 19-ти м'яч влучив у поперечку! У підсумку, відпочивати футболісти відправились за хиткого рахунку на користь підопічних Роберто Де Дзербі.

У роздягальні тренерський штаб Шахтаря провів перестановки, випустивши Мудрика й Тете замість Судакова та Фернандо. На початку другого тайму заміни могли принести результат: Тете вже на 48-й хвилині ефектно крутив м'яч із середньої дистанції в дальній кут (голкіпер спіймав), на 62-й він же замкнув простріл Марлоса ударом з лівого краю штрафного (трохи неточно), а на 64-й Мудрик увірвався в цю ж зону на дриблінгу, пробивши під ближню стійку – Анатасіадіас парирував і його удар, і добивання Марлоса!

Втім, Шериф не відсиджувався без діла. Вже на 52-й хвилині тираспольці мали нагоду зрівняти рахунок внаслідок шикарного пострілу Бруну метрів з 20-ти. М'яч пролетів у сантиметрах від правої дев'ятки! На 58-й Тілль стріляв з середньої дистанції, а сфера рикошетом від ноги Антоніо ледь не залетіла за комірець Пятову (однак Андрій все контролював). Ще за три хвилини йому дали пробити з з правого краю карного майданчика в дальній кут – Пятов спіймав "круглого".

В середині другого тайму Шахтар знову почав збавляти оберти. Роберто Де Дзербі спробував освіжити гру, кинувши у бій Майкона та Ісмаїлі (Бондаренко й Корнієнко пішли відпочивати), однак якість футболу донеччан не покращилась. Шериф тримався на рівних, а господарі не створювали моментів. Ближче ж до ендшпілю матчу тираспольці навіть почали підтискати "помаранчево-чорних".

Попри хиткий рахунок, Роберто Де Дзербі наважився провести заміну голкіпера на 86-й хвилині. Пятова замінив Шевченко, який вже на 87-й спіймав небезпечний удар Траоре з лівого краю карного майданчика в ближній кут. Також на 90-й хвилині гості провели атаку із заблокованим пострілом, після якого Шевченко ледь не пустив м'яч поміж рук. Шахтар огризнувся на 90-й подачею з лівого флангу на лінію воротарського, після якої Тете пробив над поперечкою. У компенсований же час Мудрик вийшов віч-на-віч, однак Анатасіадіс врятував Шериф.

Покарання за марнотратство прилетіло миттєво: на останніх секундах Тілль увійшов у штрафний, виконав подачу на лівий край, а Бруно звідти головою скинув м'яч на Ніколова – його перший удар заблокував Бондар, але вибити cферу Валерій не зміг. Бобан одразу ж розстріляв лівий нижній кут метрів з 11-ти. 1:1! Шахтар залишається без перемог у ЛЧ.

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