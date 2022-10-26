Впервые за 12 лет Интер добыл победу в Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча. Последний раз миланская команда так радовала болельщиков в сентябре 2010 года, когда со счётом 4:0 был повержен бременский Вердер.

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Теперь настало время Виктории, любимой "жертвы" Эдина Джеко. Боснийский бомбардир забивал в ворота команды из Пльзня ещё будучи игроком Теплице, и продолжил любимое занятие в футболках Ромы и Интера. После сегодняшнего дубля в ворота Виктории на счету Эдина 12 голов и 2 голевые передачи в матчах против этого соперника.

А ещё Джеко вышел на второе место среди возрастных бомбардиров в ЛЧ. Если учитывать статистику голов в исполнении игроков, которым исполнилось 35 лет, Джеко уже опередил Дидье Дрогба (5) по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов и уступает только Криштиану Роналду (12). С тех пор Эдин забил уже шесть мячей в этом турнире.