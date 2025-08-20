Матч Кубка України Пенуел – Карпати буде зіграний у Львові.

У вівторок, 19 серпня, визначилася дата матчу 1/32 фіналу Кубка України між криворізьким Пенуелом і Карпатами. Як інформує офіційний Telegram-канал львівського клубу, зустріч відбудеться 24 серпня. Стартовий свисток пролунає о 13:00.

При цьому повідомляється, що матч пройде у Львові на стадіоні Україна. Згідно з джерелом, це рішення було прийнято "за згодою обох сторін". Продаж квитків розпочнеться в середу, 20 серпня.

Згідно з регламентом Кубка, на цій стадії команди з нижчих дивізіонів повинні проводити матчі на своєму полі.

