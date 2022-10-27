Команди настріляли 3 голи ще до перерви. За Байєр забивали Діабі та Хадсон-Одой, на що Атлетіко відповів лише більярдним пострілом Карраско. У другій половині де Пауль красивим обвідним ударом зрівняв рахунок, але мадридцям для збереження шансів на плей-офф ЛЧ потрібно було виключно перемагати.

Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд

Такий шанс з'явився навіть після фінального свистка арбітра. Клеман Тюрпен вже завершив гру, але відеоасистент порадив переглянути момент на кутовому Атлетіко – захисник Байєра П'єро Інкап'є справді грав рукою. Пенальті став окремою драмою. Градецкі відбив удар Карраско, добивання Сауля прийняла на себе поперечка, а третю спробу Рейнілдо відбив той-таки невдаха Карраско!