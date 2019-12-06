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Пашаліч хоче перемогти Шахтар в останньому турі Ліги чемпіонів – гучна заява одноклубника Маліновського

13:31 886 Читать на русском
Пашаліч хоче перемогти Шахтар в останньому турі Ліги чемпіонів – гучна заява одноклубника Маліновського
Маріо Пашаліч / AP

Хавбек Аталанти Маріо Пашаліч розповів про цілі своєї команди у найближчих матчах, серед яких і завершальний поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Нарешті я зупинився в одному клубі, це саме те, що я хотів. Мені добре в Аталанті, я відновив ту стабільність, яку втратив раніше.

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Ми спробуємо досягти своїх цілей і в Серії А і в Лізі чемпіонів, але не варто обмежуватись матчами проти Верони та Шахтаря. Ми були кращими за донеччан у першій грі, але програли. Паралельний матч Манчестер Сіті і Динамо З – це інша гра, про неї не думаємо. Ми хочемо, щоб три очки з Шахтарем не були останніми, давайте здолаємо їх, а потім подивимось. Зрештою, Ліга Європи також не буде розчаруванням", – розповів Пашаліч у коментарі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня. Для виходу у плей-офф ЛЧ команді Руслана Маліновського потрібна не лише перемога, а й невиграш Динамо З проти Манчестер Сіті у паралельній грі.

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Маріо Пашаліч Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта
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