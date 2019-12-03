Аталанта активує опцію викупу Пашаліча – конкурент Маліновського підпише повноцінний контракт з бергамасками

Італійська Аталанта викупить права на хорватського півзахисника Маріо Пашаліча.

Бергамаски готові викласти необхідні 15 мільйонів євро, які прописані в їхній угоді з Челсі, інформує Tuttosport.

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Пашаліч на правах дворічної оренди перейшов в Аталанту перед початком сезону 2018/2019. В угоді між італійським клубом та Челсі є пункт про право викупу хорвата, який буде активований найближчим часом.

Зазначимо, що з моменту свого переїзду в Серію А 24-річний футболіст зіграв в елітному італійському дивізіоні 46 матчів та забив 8 голів. В поточному сезоні гравець збірної Хорватії конкурує за місце в основі з українським хавбеком Русланом Маліновським.

Нагадаємо, раніше Пашаліч на правах оренди виступав за Ельче, Монако, Мілан та Спартак. Він є вихованцем хорватського Хайдука.

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