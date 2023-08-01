Панатінаїкос приймає СК Дніпро-1 у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА між Панатінаїкосом і СК Дніпро-1 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі УНІАН, Youtube-трансляція від FootballHub доступна в цій новині, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перша зустріч завершилась перемогою греків з рахунком 3:1.

Гравці СК Дніпро-1 отруїлися перед матчем із Панатінаїкосом – клуб проводить розслідування і має претензії до греків

За кілька годин до матчу стало відомо, що ввечері стало зле одразу 15-ти (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння. Серед них – 8 футболістів. Шестеро з восьми вдень почувалися задовільно.

Стартові склади

Панатінаїкос: Бріньйолі – Коцірас, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вільєна – Паласіос, Джурічіч, Бернард – Шпорар

СК Дніпро-1: Волинець – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Каплієнко – Рубчинський, Бабенко – Пасіч, Піхальонок, Бланко – Довбик

Панатінаїкос – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів