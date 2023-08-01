Вже сьогодні, 1 серпня, СК Дніпро-1 в Афінах зіграє матч-відповідь з Панатінаїкосом в рамках 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, напередодні ввечері стало зле одразу 15-ти (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння.

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Серед них – 8 футболістів! Їхня участь у вечірній грі під великим питанням. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні.

Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті.

Окрім того, СК Дніпро-1 незадоволений організаційним прийомом, який влаштували греки. І які мають (згідно з регламентом) робити все чітко. Наприклад, після тренування у роздягальні дніпрян не було рушників. А ще – автобус, який перевозив команду, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями.

Історію з автобусом підтверджує і офіційний сайт дніпрян: "Спочатку казали, що автобус був заблокований фанатами Панатінаїкоса, а потім запевняли, що затримка виникла через поліцію, яка вирішила звільнити квартал навколо стадіону для проїзду. Що було насправді, так і залишилося загадкою – транспорта чекали більше як півгодини. А потім ще майже стільки довелось витратити на шлях до готелю, який знаходиться у двох кілометрах від стадіону, адже автобус поїхав зовсім іншою і значно довшою дорогою".

Нагадаємо, поєдинок між Панатінаїкосом і СК Дніпро-1 стартує о 20:30 за київським часом. Перша зустріч завершилась поразкою українців з рахунком 1:3.

Панатінаїкос – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів