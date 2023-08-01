СК Дніпро-1 у першому своєму матчі ЛЧ розчарував українських фанів. Панатінаїкос, звісно, має значно потужніший склад, однак нічого неймовірного греки в Кошіце не продемонстрували – тим не менш, вони забили три м'ячі. З трьох влучань у площину воріт. Якби не гол Танчика наприкінці зустрічі, то в Афіни вже можна було і не їхати.

Хоча в другому таймі "зелено-білі" дозволяли СК Дніпру-1 створити інтригу. Підопічні Івана Йовановіча занадто рано почали грати на результат, захищаючи 0:1 – Панатінаїкос притиснувся до власних воріт, а "спортклубівці" створили низку небезпечних моментів. Більшість з них була пов'язана із Довбиком, якому вдавалося чіплятись за м'яч у штрафному й скидувати його партнерам.

А от коли афіняни працювали середнім блоком, то в СК Дніпра-1 не виходило нічого. Взнаки давалася відсутність Піхальонка – без нього не працювало виведення м'яча в атаку. Центрбеки не віддали жодної точної довгої передачі, а Рубчинський функції Олександра не потягнув. Без нього мляво виглядав і Довбик, який намагався опускатись в глибину й відкривати простір для ривків Третякову й Гуцуляку.

Загалом, СК Дніпро-1 розчарував не рахунком, а відсутністю чогось нового у своїй грі. Торішні проблеми нікуди не поділись. Без Піхальонка й Довбика команда не здатна проводити позиційний наступ – м'яч просто не рухається на останню третину. Захисники допускають ті ж помилки, що і в матчах з АЕКом – та і загалом поєдинок з Панатінаїкосом виглядав один-в-один, як ті чотири невдачі з Ларнакою.

Після поразки з рахунком 3:1 українського віце-чемпіона списали, але не все так жахливо. До матчу-відповіді встиг відновитись Піхальонок, а з ним СК Дніпро-1 перетворюється в значно небезпечніший колектив. Греки ж не виглядають командою, здатною порвати оборону самотужки – два з трьох їхніх голів стали наслідком контратак, а загалом було створено 4-5 моментів.

Всі ці моменти не з'явились би без помилок дніпровців. Причому помилки були типовими – захисники або втрачали гравця у штрафному при прострілах, або давали себе обіграти один-в-один. В принципі, за тиждень ці проблеми можна відпрацювати, однак є нюанс. Помилок могло б і не бути, якби в обороні СК Дніпра-1 не грало лишень два профільних захисники – Сарапій є природнім опорником, а Мірошниченка перевчили з вінгера у фулбека.

Тим не менш, дніпровці можуть дозволити собі один пропущений, адже завдання від цього не зміниться – треба забивати тричі. Важливо тільки відкрити рахунок якомога раніше. Перший матч показав, що греки не є ідеальними в захисті, тож шанси залишаються.

Цікаво, кого сьогодні Олександр Кучер поставить на ворота. Тиждень тому тренер СК Дніпра-1 здивував, поставивши в основу 18-річного Кінарєйкіна – це був його перший матч у дорослій кар'єрі. Рішення списали на те, що новачок Волинець відіграв тільки один тайм у контрольних матчах влітку, а інші травмовані. Журналісти ж вважають, що справа у внутрішніх інтригах в керівництві клубу.

У греків під питанням залишається участь капітана Схенкевельда. Якщо він не встиг відновитись під пошкодження, то замість нього зіграє Єдвай.

Орієнтовні склади на матч Панатінакос – СК Дніпро-1

Панатінаїкос: Бріньйолі – Ваяннідіс, Єдвай, Магнуссон, Хуанкар – Перес, Вільєна – Паласіос, Джурічіч, Бернард – Шпорар

СК Дніпро-1: Кінарєйкін – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бланко, Бабенко, Піхальонок – Гуцуляк, Довбик, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

З поверненням Піхальонка ми маємо побачити зовсім інший СК Дніпро-1, але не варто очікувати грандіозного ефекту. У першому матчі плей-офф Ліги конференцій проти АЕК Ларнаки бігали і Олександр, і Довбик – все завершилось поразкою 0:1, причому українці майже не мали моментів. Панатінаїкос же дуже схожий на кіпріотів.

До того ж, афіняни у першому матчі явно берегли сили, довго граючи без замін і виставивши не найбільш потужний склад. І при цьому вони забили тричі. Саме тому букмекери не вірять у диво. Хоча варто не забувати, що створити сенсацію в одному матчі завжди можна.

Логіка підказує, що СК Дніпро-1 дасть бій, але до наступного раунду не пройде. Втім, шукати логіку в футболі не слід. Будемо сподіватись, що підопічні Олександра Кучера перевершать очікування.

Довбик у Жирону: іспанські ЗМІ звітують про закриту угоду, а тренер Циганкова додає перцю