СК Дніпро-1 на виїзді зіграє проти Панатінаїкоса в матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Панатінаїкос – СК Дніпро-1 відбудеться 1 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Гра пройде столиці Греції на стадіоні Апостолос Ніколаїдіс. Віце-чемпіонам України потрібно відігравати відставання після першого матчу, який вони програли з рахунком 1:3.

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Нагадаємо, що переможець цієї пари у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти Марселя, у складі якого виступає Руслан Маліновський. Натомість той, хто програє, вилетить у кваліфікацію Ліги Європи, де на нього вже чекає чеська Славія.

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У прямому ефірі поєдинок цих команд знову транслюватиме телеканал УНІАН. Дивитися матч онлайн можна на YouTube-каналі Footballhub. Основні події гри можна буде переглянути в текстовому форматі – відповідну онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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