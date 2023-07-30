УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Німецький суддя Бастіан Данкер відпрацює на поєдинку між Панатінаїкосом та СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Його асистентами будуть Домінік Шаал та Марсел Унгер, а четвертим арбітром – Даніел Шлагер. Цікаво, що Данкер розсудив лише 1 матч за участі українських команд – гру між Шахтарем та Бенфікою в Юнацькій лізі УЄФА (перемога "гірників" у серії пенальті).

Нагадаємо, що Панатінаїкос у першому поєдинку впевнено обіграв СК Дніпро-1 (3:1). Матч-відповідь відбудеться 1 серпня, початок о 20:30.

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