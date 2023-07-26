Панатінаїкос досить просто переміг СК Дніпро-1, що дуже здивувало грецьких фанатів, які очікували на набагато більше від суперника та хотіли б зіграти проти київського Динамо. Такий виступ дніпрян зробив виліт до Ліги Європи, а відтак і втрату 10 млн євро за вихід у наступну стадію, більш реальними.

Одним з головних героїв зустрічі став колишній одноклубник Роналду в Реалі – Хуанкар. Довбик спробував себе у новій ролі, тимчасово ставши плеймейкером замість фінішера атак. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Дніпро-1 виявився звичайною командою": перший успіх за 6 років, провал екс-зірки УПЛ, греки вже святкують вихід в групу