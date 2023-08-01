Керівництво СК Дніпро-1 незадоволене організацією матчу з Панатінаїкосом в Лізі чемпіонів.

Дніпряни готують офіційну скаргу делегату зустрічі від УЄФА щодо невідповідної організації матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів грецьким клубом.

Гравці СК Дніпро-1 отруїлися перед матчем із Панатінаїкосом – клуб проводить розслідування і має претензії до греків

Вчора після тренування футболісти української команди вживали воду та фрукти, які підготувала приймаюча сторона в гостьовій роздягальні. Вночі половина гравців СК Дніпро-1 відчули симптоми отруєння. Значна частина команди відновилася, але, як повідомляє ТаТоТаке, кілька ключових футболістів все ж пропустить матч.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Кучера програли в першій зустрічі Панатінаїкосу з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня, початок матчу о 20:30 за київським часом.

Панатінаїкос – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів