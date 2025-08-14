Полісся програло в ЛК, але проходить далі – команда Ротаня ледь не допустила камбек Пакша, Фіорентина чекає
Пакш та Полісся зіграли матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025/26 (2:1). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".
Полісся без особливих зусиль розгромило Пакш у домашньому матчі, шокувавши угорських уболівальників. Після єврокубкової феєрії "вовки" провели ще одну зустріч – уже в рамках УПЛ, де поступилися Колосу з мінімальним рахунком. Такий результат навряд чи можна назвати ідеальною репетицією перед матчем-відповіддю Ліги конференцій.
Напередодні поєдинку наставник Пакша Дьордь Богнар заявив, що, хоча його команда навряд чи зможе пробитися до наступного раунду Ліги конференцій (де чекає Фіорентина), угорський колектив зробить усе можливе, щоб здобути перемогу в сьогоднішньому матчі.
Вже на початку поєдинку Полісся продемонструвало явну перевагу. На 4-й хвилині Андрієвський пробив з-за меж штрафного вище воріт, а пізніше Філіппов з тієї ж позиції влучив ще значно вище. Вже за мить забивати міг Пакш! Після навісу Харасті та скидки партнера Віндекер із гострого кута пробив вище воріт.
Полісся не мало наміру просто спостерігати за розвитком подій, тому Назаренко прорвався лівим флангом і прострілив у центр штрафного на Філіппова, удар якого ногою відбив Ковачік. Ця невдача не завадила команді Ротаня створити ще один момент: після навісу Назаренка Філіппов головою пробив у дальній кут, але голкіпер знову в дії.
Під час паузи на воду Ротань активно давав вказівки своїм підопічним, і через 10 хвилин Полісся могло відкривати рахунок. Після передачі Гуцуляка Андрієвський опинився віч-на-віч із Ковачіком, обіграв голкіпера, але з нульового кута не зміг пробити у ворота!
Усі старання виявилися марними – першими забили угорці. Після навісу з кутового житомиряни не змогли вибити м'яч, і після кількох рикошетів він опинився у Сабо, який зльоту розстріляв ворота.
Дуже знайоме прізвище має цей виконавець Пакша – воно збігається з прізвищем колишнього гравця та наставника Динамо і збірної України Йожефа Сабо. І не випадково, адже легендарний тренер є етнічним угорцем, якщо ви раптом цього не знали.
Отож, на перерву Полісся пішло з мінімальним відставанням від Пакша. Початок другого тайму також не потішив уболівальників української команди: Тот протягнув м’яч до правого кута штрафного і з-під Сарапія точно пробив у дальній кут – 2:0!
Довго не було небезпеки в другому таймі від жодної з команд. І лише на 70-й хвилині господарі створили реальний шанс зрівняти рахунок за сумою двох матчів: Зеке несподівано пробив носком у дальній кут, але Волинець врятував Полісся. Дуже напружено проходив матч. Здавалося, Руслан Петрович сам був готовий вибігти на поле, щоб не допустити камбеку Пакша.
І як же пощастило "вовкам" на 83-й хвилині!!! Зеке увірвався лівим флангом до штрафного і трохи не влучив у дальній кут. М’яч ще і зачепив стійку.
Намагались обидві команди змінити рахунок і... нарешті це вдалося Поліссю! У компенсований час команда Ротаня вирішила долю протистояння. Нервовий поєдинок, але хороший результат. Далі на "вовків" чекає італійська Фіорентина. Перший матч відбудеться вже 21 серпня.
