Полісся без особливих зусиль розгромило Пакш у домашньому матчі, шокувавши угорських уболівальників. Після єврокубкової феєрії "вовки" провели ще одну зустріч – уже в рамках УПЛ, де поступилися Колосу з мінімальним рахунком. Такий результат навряд чи можна назвати ідеальною репетицією перед матчем-відповіддю Ліги конференцій.

Полісся зазнало першої поразки в чемпіонаті – Колос переміг у Житомирі завдяки дебютному голу "львівського Гріліша"

Напередодні поєдинку наставник Пакша Дьордь Богнар заявив, що, хоча його команда навряд чи зможе пробитися до наступного раунду Ліги конференцій (де чекає Фіорентина), угорський колектив зробить усе можливе, щоб здобути перемогу в сьогоднішньому матчі.

Вже на початку поєдинку Полісся продемонструвало явну перевагу. На 4-й хвилині Андрієвський пробив з-за меж штрафного вище воріт, а пізніше Філіппов з тієї ж позиції влучив ще значно вище. Вже за мить забивати міг Пакш! Після навісу Харасті та скидки партнера Віндекер із гострого кута пробив вище воріт.

Полісся не мало наміру просто спостерігати за розвитком подій, тому Назаренко прорвався лівим флангом і прострілив у центр штрафного на Філіппова, удар якого ногою відбив Ковачік. Ця невдача не завадила команді Ротаня створити ще один момент: після навісу Назаренка Філіппов головою пробив у дальній кут, але голкіпер знову в дії.

Під час паузи на воду Ротань активно давав вказівки своїм підопічним, і через 10 хвилин Полісся могло відкривати рахунок. Після передачі Гуцуляка Андрієвський опинився віч-на-віч із Ковачіком, обіграв голкіпера, але з нульового кута не зміг пробити у ворота!

Усі старання виявилися марними – першими забили угорці. Після навісу з кутового житомиряни не змогли вибити м'яч, і після кількох рикошетів він опинився у Сабо, який зльоту розстріляв ворота.

Дуже знайоме прізвище має цей виконавець Пакша – воно збігається з прізвищем колишнього гравця та наставника Динамо і збірної України Йожефа Сабо. І не випадково, адже легендарний тренер є етнічним угорцем, якщо ви раптом цього не знали.