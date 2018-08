Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича

"Футбол 24" на основі тактичних аспектів пояснює причини провалу київського Динамо у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

Динамо грало 10 хвилин

Екс-наставник Львова, а нині експерт ТК Футбол Жилмар, аналізуючи гру Динамо – Аякс, зазначив, що команда Хацкевича пристойно виглядала лише стартові п'ять хвилин. Насправді ж, київський клуб намагався на рівних боротись з амстердамцями трішки довше – цілих десять хвилин. Далі – суцільний провал.

У дебюті зустрічі Динамо, можливо, здивувало Аякс високим пресингом. Супряга, Вербіч, Буяльський та Шепелєв намагались швидко накривати команду Еріка Тен Хага вже в третій третині поля (штрафний майданчик гостей і область біля нього, – прим.ред). У цей період віце-чемпіони Нідерландів доволі часто припускались браку при передачах, не могли якісно та, головне, швидко вийти з оборони в атаку.

На фото: високий пресинг Динамо у перші 10 хвилин

Фактор Де Йонга

Увесь цей час дуже непомітним був на полі Френкі де Йонг – гравець, яким буквально марить каталонська Барселона. Однак вартувало 21-річному таланту повністю увімкнутись в гру, а, зокрема, опуститись на лінію центральних оборонців, як амстердамський оркестр заграв новими барвами.

Технічний півзахисник, розташувавшись між Бліндом і де Лігтом, створив для своєї команди більше вільних зон та розв'язав руки крайнім бекам, які піднялись значно вище. Мазраві та Вебер опинились за спинами у хавбеків киян, що змусило їх відтягнутись ближче до середини поля. Все просте – геніальне, чи не так?

Завдяки чудовим якостям диригента Де Йонг практично самотужки змінив малюнок гри. З цього моменту Аякс став справжнім господарем НСК Олімпійський. В Амстердамі росте "новий Хаві".

На фото: Де Йонг розпочинає атаку

Провали на флангах

Динамо виявилось неготовим до класних довгих передач захисників Аякса. Чим тільки не здивуєш команду Хацкевича... Завдяки розкішному першому пасу де Лігта та Блінда, переважно на фланги, кияни нерідко опинялись в ситуації "один проти двох". Зрештою, на старті зустрічі саме така комбінація підопічних Тен Хага ледь не призвела до гола Хунтелара. Надалі вже не вистачало пальців рук, щоб перелічити аналогічні провали у грі киян.

Фланги стали справжнім головним болем віце-чемпіонів України. Навіть суттєво відтягнувшись назад, кияни ніяк не могли впоратись з прудконогими Зієшем та Мазраві. Принаймні, один з них завжди мав перед собою багато вільного простору для маневру.

Технічний вишкіл гравців Аякса

Індивідуальна майстерність Зієша та компанії також зіграла вагому роль у підсумковому тріумфі Аякса. Коли амстердамцям не вдавалось виходити в атаку через пас, класно вишколені футболісти брали гру на себе. Доволі показовми у цьому плані був епізод за участі Зієша та Сидорчука, коли вінгер гостей просто знищив капітана Динамо у центрі поля, прокинувши йому м'яч поміж ніг. Після цього перед марокканцем відкрився цілий степ для розвитку наступу.

Ajax's Hakim Ziyech with a silky move in the middle of the park pic.twitter.com/P4QUWbOiVJ